Ao lado de Mendonça, Flávio Bolsonaro anuncia visita a Pernambuco

Candidato à presidência, Flávio Bolsonaro confirmou a visita em vídeo postado nas redes sociais; cidade e programação não foram divulgadas

Flávio Bolsonaro (PL) (Foto: Beto Barata/ PL)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que estará em Pernambuco no próximo dia 16 de setembro. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1º), em um vídeo publicado nas redes sociais, em que ele aparece ao lado de Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado em Pernambuco.

Até o momento, a cidade que fará parte da agenda não foi informada. “Meus amigos de Pernambuco, estou aqui com o candidato ao Senado e temos uma boa notícia para todos vocês: vamos estar juntos no dia 16. Daqui a pouco, mais detalhes”, afirmou.

Segundo Mendonça Filho, o encontro que resultou no anúncio da visita ocorreu durante sua passagem por Brasília nesta terça-feira (1º), quando participou da instalação da comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da redução da maioridade penal.

“Conversei com o meu amigo e candidato e combinamos sua vinda”, afirmou Mendonça em publicação nas redes sociais.

A nova agenda foi anunciada depois de uma visita de Flávio Bolsonaro em Pernambuco ter sido cancelada em julho. Na ocasião, o candidato do PL faria uma visita ao Recife para participar do lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado.

A viagem, no entanto, acabou adiado após Flávio decidir permanecer nos Estados Unidos por mais um dia para participar de compromissos relacionados a negociações sobre as tarifas comerciais impostas pelo governo norte-americano.

Agenda pelo Nordeste

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Na corrida à presidência, Flávio Bolsonaro já cumpriu agendas em Maceió e Arapiraca, em Alagoas, nos dias 25 e 26 de agosto. A passagem pelo estado marcou o primeiro compromisso oficial do presidenciável no Nordeste desde o início da campanha.

Em Maceió, ele participou de uma carreata, encontros políticos e uma agenda com empresários, além de um evento religioso. A programação oficial também teve atividades em Arapiraca.

Durante a passagem por Alagoas, o candidato apresentou propostas voltadas ao Nordeste e defendeu investimentos em áreas como infraestrutura, produção de alimentos e turismo. Entre as ideias apresentadas esteve a construção de uma ligação ferroviária entre as capitais nordestinas.

