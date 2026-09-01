Mendonça aciona PGR sobre citação a Gonet em celular de Vorcaro

Relatório preliminar da PF aponta Alexandre de Moraes como destinatário dos textos encontrados no celular do ex-dono do Banco Master. Mensagens citam suposta proteção de Gonet e Andrei Rodrigues

Vorcaro escrevia os recados em anotações, tirava prints e enviava as imagens como visualização única (Divulgação/Banco Master)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) no qual pede explicações sobre mensagens encontradas no celular do então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, atualmente preso no âmbito da operação Compliance Zero. Nos textos, Vorcaro afirmava contar com a proteção do procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

As mensagens que motivaram o ofício de Mendonça à PGR não mostram, porém, quem seria o interlocutor. O então dono do Banco Master costumava escrever seus recados em anotações, tirar prints e encaminhar as imagens como visualização única.

Um relatório preliminar da Polícia Federal, no entanto, aponta que o destinatário das mensagens escritas por Vorcaro seria o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Esse entendimento também esclarece que Andrei seria o diretor-Geral da PF e Paulo, o procurador-Geral da República.

A informação foi confirmada por uma fonte da Polícia Federal ao Correio. A reportagem contatou a assessoria de imprensa do STF, mas não houve manifestação sobre o assunto.

Confira matéria no Correio Braziliense.



