No último dia do prazo, LDO 2027 é aprovada por unanimidade na Alepe

LDO 2027 estabelece receita de R$ 57,4 bilhões para o próximo ano e foi aprovada nesta segunda (31)

O Projeto de Lei nº 4235/2026 estabelece uma receita de R$ 57,4 bilhões para o próximo ano e foi enviado à Alepe pela governadora Raquel Lyra (PSD) no dia 31 de julho (Fotos: Jarbas Araújo/Alepe)

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 foi aprovado por unanimidade da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), após votação em plenário na tarde desta segunda-feira (31).

O Projeto de Lei nº 4235/2026 estabelece uma receita de R$ 57,4 bilhões para o próximo ano e foi enviado à Alepe pela governadora Raquel Lyra (PSD) no dia 31 de julho. No dia 18 deste mês, o PL foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação.

A sessão, que vinha ocorrendo às terças-feiras, foi antecipada para esta segunda, pois a LDO tem até o último dia do mês para ser sancionada. A matéria foi aprovada em discussão única com 29 deputados.

Agora, o projeto será encaminhado pelo presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (MDB), para sanção da governadora.

Segundo o governo do estado, a LDO estabelece as prioridades e metas fiscais de curto prazo alinhadas à capacidade financeira do Estado e às demandas da população.

Serão destinados cerca de R$ 27,2 bilhões para o pagamento de salários, aposentadorias, pensões e outros encargos relacionados aos servidores públicos no ano que vem, de acordo com a gestão estadual. As demais despesas correntes somam R$ 21,3 bilhões.

Elaborada pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), a LDO prevê ainda receitas totais de R$ 59,2 bilhões em 2028 e R$ 63,1 bilhões em 2029.