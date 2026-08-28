Eleições de 2026: E-Título fica fora do ar neste sábado (29) para manutenção

Manutenção do e-Título terá início às 8h30 do sábado (29) e a previsão é que seja concluída às 18h do mesmo dia, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

e-Título (Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

O aplicativo e-Título, de obtenção da via digital do título de eleitor, passará por uma manutenção neste sábado (29). O aplicativo ficará fora do ar das 8h30 às 18h, para uma preparação para as eleições, conforme divulgou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação prevê a migração do e-Título para uma nuvem e a realização de testes que simulam situações reais em componentes tecnológicos "essenciais", de acordo com o órgão.

Com o procedimento, será possível validar os processos de recuperação dos serviços e treinar equipes técnicas e operacionais para atuar com segurança em eventuais cenários de indisponibilidade durante o período eleitoral, afirma o TSE.



Outros sistemas

Também podem passar por instabilidade outros sistemas da Justiça Eleitoral, especialmente nos serviços que utilizam o mecanismo de autenticação em dois fatores (2FA) por meio de aplicativos geradores de códigos.

Diante disso, a Justiça Eleitoral orienta os eleitores a se planejarem previamente para evitar transtornos durante a janela de indisponibilidade.

