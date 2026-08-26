Lula diz que marco dos minerais críticos e Redata são temas de "soberania" e "delicados"

O presidente disse ainda que a estimativa é de investimentos de até R$ 500 bilhões no País para a construção de data centers (Wilton Junior/Estadão Conteúdo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a aprovação dos projetos de marco legal dos minerais críticos e do Redata são importantes em termos de "soberania" para o Brasil. Afirmou que representam um tema "delicado" por isso.

"Na questão da soberania, a questão do Redata e dos minerais críticos são coisas extraordinariamente delicadas para o Brasil. Se não tomarmos cuidado, os dados do povo vão ficar nas mãos de outras pessoas que não do povo brasileiro", afirmou o presidente.

Lula fez um pronunciamento após o almoço com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Disse que a decisão dos dois de pautarem temas de interesse do governo foi "extremamente importante".

"O que está provado é que ninguém está pedindo para que não tenhamos divergência. É importante que a gente tenha dimensão do que é mais importante e prioritário. Votar essas coisas que vocês vão colocar na pauta é uma prioridade do Brasil e do povo brasileiro", declarou.

No caso do Redata, Lula falou que a estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é de investimentos de até R$ 500 bilhões no País para a construção de data centers.

Já em relação aos minerais críticos, o presidente disse que "já tem muita gente estrangeira comprando o que nem regulamos". "Se não regularmos e definir que essa riqueza mineral não é minha, não é do Alcolumbre ou do Hugo Motta, que é uma riqueza do Brasil A gente tem que garantir que essas coisas se transformem em uma coisa que faça o povo brasileiro sonhar", afirmou.

