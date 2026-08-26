Raquel Lyra diz que Pernambuco vive "melhor momento" na segurança

Candidata à reeleição, governadora Raquel Lyra (PSD), em sabatina do Diario (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Durante a sabatina promovida pelo Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (26), a governadora Raquel Lyra (PSD), que é candidata à reeleição, fez um balanço das ações em diferentes áreas da gestão estadual e afirmou que Pernambuco vive atualmente o “melhor momento” da segurança pública.

Na avaliação da governadora, os resultados do seu governo são consequência de um processo de reconstrução, iniciado no começo do mandato, que envolve áreas como saúde, infraestrutura, abastecimento de água e geração de emprego e renda.

Ao abordar os principais eixos da administração, Raquel citou obras de recuperação e ampliação de hospitais, além da reconstrução e implantação de rodovias. A governadora também mencionou os esforços para ampliar o abastecimento de água no estado e os indicadores relacionados à geração de empregos.

“Começamos um processo de reconstrução, na reforma dos hospitais, na ampliação dos nossos serviços, na reconstrução e implantação de novas estradas, no olhar focado para garantir água na torneira da casa do povo de Pernambuco, na geração de emprego e renda, batendo recordes que não se viam em Pernambuco nos últimos 12 anos.”

Na segurança pública, Raquel afirmou que o estado registra reduções nos índices de criminalidade. Uma das principais metas do governo para a área era reduzir 30% o número de homicídios. “Estamos vivendo o melhor momento da segurança pública no nosso estado, com redução histórica, desde que se começou a medir.”

A governadora ressaltou, porém, que os resultados não são obtidos de forma imediata e atribuiu os avanços a um trabalho contínuo. Para ela, a condução da gestão exige articulação política, planejamento e diálogo com a população.

“A gente sabe que não se resolve da noite para o dia, mas tem que ter gente séria, comprometida, capacidade de diálogo, de construção de pontes, de fazer projeto, de ouvir as pessoas.” Raquel ainda afirmou que o objetivo é transformar as ações planejadas em entregas para a população pernambucana.

