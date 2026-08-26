Raquel Lyra encerra sabatinas do Diario com candidatos ao Governo de PE nesta quarta-feira (26)

A entrevista terá aproximadamente uma hora de duração e será transmitida ao vivo no YouTube do Diario a partir das 14h

Raquel Lyra (PSD) (Foto: Miva Filho)

A governadora Raquel Lyra (PSD) encerra a série de sabatinas promovida pelo Diario de Pernambuco com os candidatos ao Palácio do Campo das Princesas nesta quarta-feira (26). Seguindo o mesmo formato que os participantes anteriores, a entrevista terá aproximadamente uma hora de duração e será transmitida ao vivo no YouTube do Diario a partir das 14h.

Conduzida pelos jornalistas Alexandre Cunha, Lorena Ferrário e Renata Bezerra, a sabatina conta com quatro blocos de aproximadamente 15 minutos, sendo o primeiro e o terceiro de temas livres, com perguntas sobre a campanha, temas relacionados ao cargo e esclarecimentos sobre respostas dadas durante a entrevista. Já o segundo e o quarto terão temáticas definidas por sorteio.

As questões são sobre as dez grandes áreas: saúde; educação; segurança pública; economia e geração de empregos; infraestrutura e mobilidade; cultura; meio ambiente e mudanças climáticas; transparência, gestão pública e combate à corrupção; políticas sociais e direitos humanos; e relação institucional e governabilidade.



A série de sabatinas integra a cobertura eleitoral do Diario e busca colocar os candidatos diante dos principais desafios de Pernambuco, permitindo que apresentem propostas e expliquem posicionamentos ao eleitorado. As entrevistas iniciaram na última segunda-feira (24), com a participação do candidato Ivan Moraes (Federação PSOL/REDE e PCB), e João Campos (PSB), na última terça-feira (25).