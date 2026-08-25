João Campos participa do segundo dia de sabatinas do Diario de Pernambuco nesta terça-feira (25)

A entrevista terá aproximadamente uma hora de duração e será transmitida ao vivo no Youtube do Diario, a partir das 14h

João Campos (PSB) (Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato da Frente Popular de Pernambuco, João Campos (PSB), é o segundo a participar das sabatinas realizadas pelo Diario de Pernambuco com os postulantes ao Palácio do Campo das Princesas nas eleições de 2026. A entrevista terá aproximadamente uma hora de duração e será transmitida ao vivo no Youtube do Diario, a partir das 14h desta terça-feira (25).

Conduzida pelos jornalistas Alexandre Cunha, Lorena Ferrário e Renata Bezerra, a sabatina conta com quatro blocos, de aproximadamente 15 minutos, em que são discutidos temas como saúde, educação, segurança pública, economia e geração de empregos, infraestrutura e mobilidade, entre outros.

Na dinâmica da entrevista, o primeiro e o terceiro serão livres, com perguntas sobre a campanha, temas relacionados ao cargo e esclarecimentos sobre respostas dadas durante a entrevista. Já o segundo e o quarto terão temas definidos por sorteio. O formato é o mesmo para todos os candidatos.

A série de entrevistas teve início na última segunda-feira (24), com a participação do candidato Ivan Moraes (Federação PSOL/REDE e PCB), e segue até esta quarta-feira (26), com a candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).