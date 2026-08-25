É fundamental estabelecer mandato de ministros dos tribunais superiores, diz Kassab

Em relação à reforma política, ele também defendeu a implantação do voto distrital misto

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (Rodilei Morais/Fotoarena/Estadão Conteúdo)

O presidente do PSD e candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, saiu em defesa de uma reforma política e judicial, defendendo um mandato para ministros dos tribunais superiores. A declaração foi feita nesta terça-feira (25), em sabatina no Abdib Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

"É fundamental que se estabeleça um mandato fim para ministros dos tribunais superiores", disse Kassab, sugerindo a possibilidade de uma idade mínima de 60 anos para entrada nesses cargos.

Em relação à reforma política, ele também defendeu a implantação do voto distrital misto. "A reforma política, pela melhoria da qualidade do Parlamento, dá ao investidor uma tranquilidade", afirmou.

Durante sua participação, Kassab também afirmou que parcerias com o setor privado são fundamentais diante da baixa capacidade de investimento do Estado, em relação ao setor de infraestrutura.

Com informações do Estadão Conteúdo.