Mendonça avalia rejeitar pedido da PGR sobre investigação de Lulinha
Procuradoria defende que inquérito sobre suposto tráfico de influência seja enviado à primeira instância da Justiça Federal
Armando Holanda - Correio Braziliense
Publicado: 20/08/2026 às 21:00
Segundo interlocutores, Mendonça avalia manter no STF a investigação que envolve Lulinha (Luiz Silveira/STF)
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), avalia rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para enviar à primeira instância os inquéritos que investigam o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Segundo interlocutores do magistrado ouvidos pelo Correio, a ideia é que o STF siga na investigação.
Na quarta-feira (19/8), a PGR pediu a Mendonça que um dos inquéritos envolvendo Lulinha fosse remetido à primeira instância da Justiça Federal. O pedido foi apresentado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, após o ministro autorizar a abertura da investigação contra o empresário.
- Mendonça deve manter no STF investigações sobre tráfico de influência de Lulinha
- Lula diz a advogado que Lulinha deve se apresentar à Justiça para prestar esclarecimentos
- PGR pede ao STF envio de investigação sobre Lulinha para a primeira instância
- Mensagens atribuídas a Lulinha no celular da lobista sugerem participação em tratativas comerciais
O inquérito apura suspeitas de tráfico de influência em órgãos do governo federal. Entre os fatos investigados estão questões relacionadas à Dataprev e uma suposta tentativa de inserção de medicamentos à base de canabidiol no Ministério da Saúde.
A PGR defendeu que o caso deixe de tramitar no STF e seja encaminhado à Justiça Federal de primeira instância. A avaliação de Mendonça, no entanto, é de manter a investigação na Corte.
Leia no Correio Braziliense.