Mendonça avalia rejeitar pedido da PGR sobre investigação de Lulinha

Procuradoria defende que inquérito sobre suposto tráfico de influência seja enviado à primeira instância da Justiça Federal

Segundo interlocutores, Mendonça avalia manter no STF a investigação que envolve Lulinha (Luiz Silveira/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), avalia rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para enviar à primeira instância os inquéritos que investigam o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo interlocutores do magistrado ouvidos pelo Correio, a ideia é que o STF siga na investigação.

Na quarta-feira (19/8), a PGR pediu a Mendonça que um dos inquéritos envolvendo Lulinha fosse remetido à primeira instância da Justiça Federal. O pedido foi apresentado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, após o ministro autorizar a abertura da investigação contra o empresário.

O inquérito apura suspeitas de tráfico de influência em órgãos do governo federal. Entre os fatos investigados estão questões relacionadas à Dataprev e uma suposta tentativa de inserção de medicamentos à base de canabidiol no Ministério da Saúde.

A PGR defendeu que o caso deixe de tramitar no STF e seja encaminhado à Justiça Federal de primeira instância. A avaliação de Mendonça, no entanto, é de manter a investigação na Corte.

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