PGR pede ao STF envio de investigação sobre Lulinha para a primeira instância

O argumento é de que não há indícios de desvios do INSS nem investigados com foro privilegiado que justifiquem a permanência do caso no STF

Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha (Reprodução)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a investigação sobre a suposta participação de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, seja encaminhada à primeira instância da Justiça. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso na Corte. As informações são da coluna Fabíola Cidral, do portal UOL.

Na avaliação da PGR, não há elementos que indiquem o recebimento de valores provenientes de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão também considera que a investigação não envolve pessoas com direito a foro por prerrogativa de função. Esses fatores, segundo a Procuradoria, afastariam a necessidade de manutenção do processo no STF.

A inclusão do nome de Lulinha nas apurações ocorreu a partir de sua relação com a empresária Roberta Luchsinger. Segundo a investigação, ela teria procurado o Ministério da Saúde para apresentar um projeto relacionado ao uso de canabidiol. A iniciativa teria sido apresentada a pedido do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS". Roberta e Antunes seriam parceiros no empreendimento.