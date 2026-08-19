Candidato ao Senado no PI é intimado a trocar foto de registro em que aparece como Jesus Cristo

Dilcon Carvalho interpreta o papel há cerca de 35 anos, em interpretações da Paixão de Cristo

Imagem escolhida por Dilcon Carvalho o mostra caracterizado como Jesus Cristo (TSE/Reprodução)

Primeiro suplente na chapa do Democracia Cristã (DC) para o Senado pelo Piauí, encabeçada por Dionísio Carvalho, o empresário e ator Dilcon Afonso Santos Carvalho terá de substituir a fotografia apresentada à Justiça Eleitoral para o registro de candidatura. A imagem escolhida por ele o mostra caracterizado como Jesus Cristo, papel que interpreta há cerca de 35 anos em encenações religiosas, como a Paixão de Cristo e a Via-Sacra.

Dilcon Afonso foi intimado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) no último domingo (16) para apresentar uma nova fotografia no prazo de três dias. A determinação cita as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as imagens utilizadas nos registros de candidatura.

Nessa terça-feira (18) Dilcon publicou em suas redes sociais que o Brasil é um país diverso e que "a lei tem de ser para todos". "Muito seletiva essas normas do TRE. Defendemos a identidade e diversidade de estilos e cultura de todos os candidatos", disse.

A resolução prevê que a fotografia seja recente, colorida, com fundo uniforme e enquadramento frontal, mostrando o candidato do busto para cima. A norma também determina o uso de trajes adequados para uma fotografia oficial e proíbe elementos cênicos ou adornos que possam dificultar o reconhecimento do candidato pelo eleitor.

Embora a legislação permita o uso de indumentária e pintura corporal de caráter étnico ou religioso, o dispositivo estabelece restrições para elementos que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que possam interferir na identificação do candidato pelo eleitorado.

Na intimação, o TRE-PI determinou que Carvalho apresente uma nova fotografia sob pena de indeferimento do pedido de registro.