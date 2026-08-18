Caiado nega divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro desligado da campanha
Marcos Carvalho ocupou a posição
Publicado: 18/08/2026 às 19:39
O publicitário Paulo Vasconcelos era marqueteiro da campanha de Caiado à presidência da República (Alex Silva/Estadão Conteúdo)
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, negou a existência de divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro de sua campanha que foi substituído por Marcos Carvalho na segunda-feira (17).
As declarações ocorreram à imprensa nesta terça-feira (18) após participação em evento com representantes do setor de comércio e serviços. "Zero. Não teve nenhuma divergência", declarou. "O entendimento é de que ele (Paulo Vasconcelos) está fazendo também outras candidaturas, e o Marcos está com dedicação exclusiva."
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