° / °
Política
Eleições 2026

Caiado nega divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro desligado da campanha

Marcos Carvalho ocupou a posição

Estadão Conteúdo

Publicado: 18/08/2026 às 19:39

Seguir no Google News Seguir

O publicitário Paulo Vasconcelos era marqueteiro da campanha de Caiado à presidência da República/Alex Silva/Estadão Conteúdo

O publicitário Paulo Vasconcelos era marqueteiro da campanha de Caiado à presidência da República (Alex Silva/Estadão Conteúdo)

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, negou a existência de divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro de sua campanha que foi substituído por Marcos Carvalho na segunda-feira (17).

As declarações ocorreram à imprensa nesta terça-feira (18) após participação em evento com representantes do setor de comércio e serviços. "Zero. Não teve nenhuma divergência", declarou. "O entendimento é de que ele (Paulo Vasconcelos) está fazendo também outras candidaturas, e o Marcos está com dedicação exclusiva."

Veja também:

política
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP