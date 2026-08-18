Em agenda no Recife, ministro do Desenvolvimento discute impactos do tarifaço dos EUA
Na capital pernambucana, Rosa participa do "Conexões Produtivas", evento promovido pela ABDI e ApexBrasil
Publicado: 18/08/2026 às 19:02
Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa (Tomaz Silva/Agência Brasil)
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, cumpre agenda no Recife nesta quinta-feira (20). Na capital pernambucana, Rosa participa do "Conexões Produtivas", evento promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).
O encontro, que será na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), discutirá os desafios e as oportunidades para o fortalecimento da indústria pernambucana, em um cenário de transformações globais. A pauta inclui a análise dos impactos de novas medidas tarifárias dos Estados Unidos e os desdobramentos do acordo entre Mercosul e União Europeia.
A agenda também contemplará debates sobre internacionalização e atração de investimentos, com destaque à posição logística do estado, oportunidades de exportação a partir do Porto de Suape e da agricultura irrigada do Vale do São Francisco. Além do ministro do Desenvolvimento, o evento contará com a presença de representantes do setor produtivo e do governo.
Esta é a primeira vez que o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços vem a Pernambuco. Márcio Elias Rosa assumiu o cargo em abril deste ano, em substituição ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).