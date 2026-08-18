'Brasil é referência mundial na realização de eleições', diz ministro Nunes Marques

Nunes Marques recebeu embaixadores e representantes do corpo diplomático em Brasília para apresentar os principais procedimentos que serão adotados nas Eleições Gerais de 2026

Nunes Marques foi contra o julgamento dos golpistas no STF. Para ele, deveria ser na primeira instância (Carlos Moura/SCO/STF)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, recebeu, na segunda-feira (17), embaixadores e representantes do corpo diplomático em Brasília para apresentar os principais procedimentos e mecanismos de segurança que serão adotados nas Eleições Gerais de 2026. Ao abrir a sessão, o ministro afirmou que o 'Brasil é referência mundial na realização de eleições.'

“O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições”, garantiu.

O encontro, que integra o Programa de Convidados Internacionais para as Eleições 2026, reuniu representantes de 91 países e de três organismos internacionais: a Liga dos Estados Árabes, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia.

Nunes Marques disse ainda que o encontro é uma oportunidade para o corpo diplomático conhecer, em maior profundidade, aspectos relevantes do processo eleitoral brasileiro, e reafirmou a segurança e a credibilidade dos sistemas e dos processos eleitorais.

Mais de 560 mil urnas devem operar nas Eleições de 2026

O povo brasileiro escolherá, pelo voto direto e secreto, o próximo presidente e vice-presidente da República, 27 governadores dos estados e do Distrito Federal, 54 senadores da República, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais.

De acordo com o presidente do TSE, serão 560.011 urnas eletrônicas distribuídas em 2.641 zonas eleitorais, subdivididas em mais de 497 mil seções eleitorais nos mais de 5,5 mil municípios brasileiros.

“A operação dessa gigantesca estrutura contará com o trabalho de cerca de dois milhões de voluntários, além do corpo de servidores desta Justiça Especializada, do Ministério Público, das Polícias Federal, Civil e Militar e das Forças Armadas do Brasil, bem como da inestimável participação dos observadores internacionais”, finalizou Nunes Marques.

* Com informações do TSE.