Nunes Marques diz a diplomatas estrangeiros que plataformas digitais se comprometeram a participar de sala de situação

Presidente do TSE se encontrou pela segunda vez com os representantes estrangeiros para falar sobre o tema; Ao todo, 92 embaixadas confirmaram presença no evento, 57 enviaram os próprios embaixadores

Nunes Marques destacou também o histórico de confiança das eleições brasileiras e sua credibilidade junto à comunidade internacional (LUIZ ROBERTO/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, disse nesta segunda-feira (17) que, além de entregar planos de conformidade para as eleições, as plataformas digitais se comprometeram em participar de uma sala de situação na Corte durante o primeiro e o segundo turno do pleito.

"Nos planos apresentados, constam as medidas, os procedimentos e os mecanismos que serão adotados para prevenir e enfrentar situações capazes de comprometer a integridade do processo eleitoral. Para além disso, todas assumiram o compromisso de, nos finais de semana em que ocorrerão o primeiro e o segundo turnos, enviar representantes ao TSE para participar de uma sala de situação voltada a impedir a disseminação de publicações que vise interferir na vontade do eleitor no momento mais crítico da eleição", declarou o ministro durante a abertura de uma reunião com embaixadores sobre o processo eleitoral brasileiro.

Este é o segundo encontro de Nunes Marques com diplomatas estrangeiros para falar sobre o tema - o primeiro foi realizado em julho, com 25 embaixadores.

Segundo o TSE, 92 embaixadas confirmaram presença no evento. Do total, 57 enviaram os próprios embaixadores. Também participam o coordenador residente da Organização das Nações Unidas (ONU) e o encarregado de negócios da União Europeia. Como mostrou a Broadcast, entre os representantes internacionais estão diplomatas dos Estados Unidos.

A reunião acontece após o candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, ter levantado questionamentos sobre o sistema eleitoral, assim como fazia seu pai, Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente foi tornado inelegível pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro durante um encontro com embaixadores, no Palácio do Planalto, em julho de 2022.

Ainda em seu discurso, Nunes Marques destacou o histórico de confiança das eleições brasileiras e sua credibilidade junto à comunidade internacional.

"O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua e paulatina construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições, visando, sobretudo, a plena realização da vontade das cidadãs e dos cidadãos", disse.