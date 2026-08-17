Comissão de Finanças da Alepe analisa diretrizes orçamentárias para 2027

Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Foto: Giovanni Costa/Alepe)

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) se reunirá nesta terça-feira (18) para debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) referente ao ano de 2027. A proposta, enviada para análise pelo Executivo estadual no fim do mês de julho, aborda as orientações e prioridades para os investimentos da gestão pública, além das regras para a execução do plano orçamentário.

Além da reunião da comissão, a programação do dia conta ainda com duas audiências públicas sobre o tema. A primeira, às 9h30 no Plenarinho II, terá a presença do secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Estado, Fabrício Marques, que apresentará o PLDO 2027. Na sequência, às 11h, será a vez do secretário estadual da Fazenda, Flávio Mota, apresentar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2026.

A discussão e o processo de votação dos pareceres e da redação final do PLDO 2027 serão conduzidos pelo deputado estadual Antonio Coelho (União Brasil), presidente da CFOT. “Após a devida tramitação da LDO na Comissão de Finanças, decidimos concentrar os trabalhos em uma reunião. Dessa forma, garantimos a apreciação e a votação dessa matéria, que é tão importante para o andamento e o desenvolvimento das ações governamentais”, aponta Coelho.

A LDO 2027 enviada pela gestão estadual estima uma receita de R$ 57,4 bilhões no próximo exercício, o que representa uma redução de 2% em relação a este ano, quando a estimativa ficou em R$ 58,6 bilhões. O documento aponta ainda o princípio do equilíbrio das contas do Estado e a prioridade em áreas como saúde, educação, segurança e assistência social.

