'Toda a direita vai estar unida no segundo turno', diz Romeu Zema no primeiro dia de campanha

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Candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema iniciou sua campanha eleitoral em uma missa na cidade de Montes Claros, no interior de Minas Gerais (MG). O ex-governador do Estado participou da celebração na Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São José na manhã deste domingo, 16, e depois falou com a imprensa.

Zema enfatizou sua atuação para atrair investimentos e criticou a política internacional adotada pelo governo Lula.

“Fui o governador que mais andou pelo mundo e pelo Brasil em busca de investimentos”, afirma. “Sei conversar com o empresário porque já tive a oportunidade de ver e sentir na pele como o Estado brasileiro complica e maltrata a vida de quem trabalha”, complementa.

O candidato avalia que o governo petista conduziu mal esse processo, especialmente no âmbito internacional. “Cliente bom você trata bem”, diz.

“Esse governo está tratando muitos países mal, a começar pelos Estados Unidos”, alega. Questionou o dólar como moeda, como se mudar para euro ou yuan fosse resolver os nossos problemas, e se aproximou de países que não são democráticos, como Cuba, Irã e Venezuela. Depois vem reclamar que estão sofrendo sanção dos EUA”.

Questionado sobre a união dos candidatos de direita no segundo turno das eleições presidenciais, o político fez uma comparação com as eleições do Chile.

“Estarei no segundo turno e, tal como aconteceu no Chile, toda a direita vai estar unida”, afirma. Zema adicionou que qualquer um que estiver contra o PT no segundo turno terá seu voto. “Tenho certeza que vai ser como assistimos no Chile há seis meses. Diversos candidatos de direita concorrendo no primeiro e trabalhando juntos no segundo”.

De acordo com a equipe do candidato, a escolha de Montes Claros para marcar o início da campanha de Romeu Zema partiu do próprio ex-governador, que é admirador de Humberto Souto, ex-prefeito da cidade e ex-deputado que representou a região e faleceu em fevereiro de 2025.