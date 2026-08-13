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Renan Santos: Brasil terá reserva em bitcoin e Rio de Janeiro será uma cidade 'cripto friendly'

Sem citar, Santos afirmou que existe a possibilidade de outra cidade do Nordeste receber mesmo status

Estadão Conteúdo

Publicado: 13/08/2026 às 21:32

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Renan Santos lançou candidatura à Presidência neste sábado (1º)./Foto: Reprodução/YouTube

Renan Santos lançou candidatura à Presidência neste sábado (1º). (Foto: Reprodução/YouTube)

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta-feira (13) que, caso eleito, pretende criar uma reserva de bitcoin no Brasil e transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma cidade "cripto friendly". As declarações foram feitas durante o evento Blockchain.Rio, realizado na região central do Rio de Janeiro.

Santos afirmou ainda que o Brasil tem potencial para se tornar um grande centro da economia cripto mundial e defendeu que o setor não seja regulado. "O Brasil está pegando o caminho arcaico, com concentração de poder regulatório, e não ouvindo a comunidade que gerou o setor", disse e acrescentou que "não ouvir o sistema é não entender a potencialidade de não ter IOF em cima do setor cripto."

Além do Rio de Janeiro, Santos afirmou que existe a possibilidade de outra cidade do Nordeste receber o mesmo status de "cripto friendly", mas disse que ainda não definiu qual município seria escolhido. "Gostaria que fosse uma cidade do Nordeste, mas ainda não tenho certeza do nome."

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Segundo o candidato, a criação de regiões mais amigáveis ao universo cripto teria, entre outros objetivos, evitar a saída de profissionais qualificados do Brasil e estimular a vinda de empreendedores do setor digital para o País.

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