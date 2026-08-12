Humberto reúne partidos de outros países para discutir interferência nas eleições brasileiras

No encontro, foi discutida a possibilidade de representantes estrangeiros acompanharem presencialmente o processo eleitoral brasileiro, incluindo as condições políticas do país durante o período de votação (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

As eleições brasileiras de outubro estiveram no centro de uma reunião entre lideranças de partidos progressistas de diferentes países, realizada nesta quarta-feira (12), por videoconferência, com participação do senador Humberto Costa (PT), secretário nacional de Relações Internacionais do partido. O encontro discutiu possíveis formas de interferência externa no processo eleitoral, incluindo a atuação de governos estrangeiros e de grandes empresas de tecnologia.

Entre os pontos levantados estiveram o uso de medidas econômicas, campanhas de desinformação e a disseminação de narrativas capazes de influenciar o debate político brasileiro. A preocupação também envolve questionamentos feitos por autoridades dos Estados Unidos sobre a segurança e a confiabilidade do sistema eletrônico de votação do país.

O tema ganhou força durante a eleição presidencial de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores passaram a questionar o sistema de votação. A desconfiança em relação às urnas esteve entre os elementos que antecederam os atos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente atacaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo Humberto, a discussão desta quarta teve como objetivo avaliar formas de acompanhamento internacional das eleições e possíveis ameaças à soberania brasileira. O senador afirmou que o processo eleitoral não deve ser afetado por interferências externas e defendeu a atuação conjunta com partidos e organizações de outros países.

Também foi discutida a possibilidade de representantes estrangeiros acompanharem presencialmente o processo eleitoral brasileiro, incluindo as condições políticas do país durante o período de votação.

A reunião ocorre a pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.



Reunião com Lula



Também nesta quarta (12), Humberto Costa se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar de pautas consideradas prioritárias pelo Palácio do Planalto. Segundo o senador, entre as propostas que estão no radar do governo estão os projetos relacionados à exploração de terras raras, ao fim da escala de trabalho 6x1 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

A avaliação é de que uma articulação política no Senado pode permitir a votação de parte da pauta antes do avanço da disputa eleitoral. “A conversa com Lula foi muito positiva. O presidente acredita que uma boa articulação política pode levar à aprovação de algumas matérias que são muito importantes para o país e para a população. Vamos trabalhar por isso”, afirmou Humberto.