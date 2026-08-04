"Há pelo menos 3 frutas podres no STF que precisam ser eliminadas", afirma Zema

Sem citar nomes e questionado sobre quem seriam esses ministros, Zema disse que "todo mundo sabe" (Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil)

O candidato à Presidência pelo partido Novo, Romeu Zema, disse nesta terça-feira, 4, que existem "três frutas podres" no Supremo Tribunal Federal (STF) hoje que precisam ser "eliminadas". "Não só para dar credibilidade ao Supremo, como também para dar credibilidade ao Brasil e resgatar a dignidade do brasileiro", disse ele, em coletiva após participar da sabatina com presidenciáveis organizada pela G4 Educação e o site O Antagonista, em São Paulo.

Questionado sobre quem seriam esses nomes, Zema disse que "todo mundo sabe". "O que a esposa fez um contrato de 129 milhões com o banco Master", se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. "O que fez uma transação de R$ 35 milhões do hotel Tayayá", em referência a Dias Toffoli. "E o outro que faz congressos patrocinados por banqueiro bandido", em referência a Gilmar Mendes, realizador do Fórum Jurídico de Lisboa.

"Todos os três pegando carona nos jatinhos do banqueiro bandido. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Nós temos que mudar isso. Brasileiro não tá conseguindo pagar o supermercado e tem lá ministro usando o cargo, pelo qual ele já é bem remunerado, pra fazer contrato de R$ 129 milhões para a esposa", criticou Zema.