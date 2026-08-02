Precisamos decidir o que é prioridade no País, num projeto de 10, 15 anos, diz Lula

Lula também comentou temas ligados à juventude e planejamento familiar, dizendo que uma jovem que tem filhos aos 16 anos "joga o futuro fora"

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu neste domingo, 2, a definição de prioridades nacionais em um planejamento de longo prazo e afirmou que o País precisa estabelecer um projeto com horizonte de 10 a 15 anos. "Precisamos decidir o que é prioridade no País", frisou ele.

Lula também comentou temas ligados à juventude e planejamento familiar, dizendo que uma jovem que tem filhos aos 16 anos "joga o futuro fora". O presidente defendeu o direito de escolha das mulheres, ao destacar que a mulher "tem que ter filho quando quiser".

Os comentários do presidente foram feitos durante a Convenção Nacional do PT, em São Paulo, que oficializa a candidatura dele à reeleição, numa chapa com Alckmin como vice, para o Executivo.