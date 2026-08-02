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Política
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Michelle Bolsonaro faz post em hospital à véspera da convenção do PL-DF

Ex-primeira-dama foi internada para realizar bateria de exames

Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense

Publicado: 02/08/2026 às 11:14

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Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção/Reprodução/Redes Sociais

Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção (Reprodução/Redes Sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital agradecendo “por orações e por todo carinho”, na noite deste sábado (1º/8). Ela está internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes.

Neste domingo (2/8), acontece a convenção do Partido Liberal (PL), onde Michelle e Bia Kicis devem lançar suas candidaturas ao Senado Federal, pelo Distrito Federal.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.

Convenção , Michelle Bolsonaro , PL
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