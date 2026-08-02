Michelle Bolsonaro faz post em hospital à véspera da convenção do PL-DF
Ex-primeira-dama foi internada para realizar bateria de exames
Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Publicado: 02/08/2026 às 11:14
Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção (Reprodução/Redes Sociais)
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital agradecendo “por orações e por todo carinho”, na noite deste sábado (1º/8). Ela está internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes.
Neste domingo (2/8), acontece a convenção do Partido Liberal (PL), onde Michelle e Bia Kicis devem lançar suas candidaturas ao Senado Federal, pelo Distrito Federal.