Argentina expulsará estrangeiros que divulgarem mensagens de ódio contra o país e seus cidadãos

A decisão do presidente Javier Milei acontece dias depois da denúncia feita pelo argentino, sem apresentar provas, sobre uma suposta campanha contra o país financiada por Brasil, México e Estados Unidos

Presidente da Argentina, Javier Milei (LUIS ROBAYO / AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto pelo qual não será permitida a entrada, ou serão expulsos, os cidadãos estrangeiros que divulgarem mensagens de ódio ou incitem à violência contra o país e os argentinos devido "às recentes manifestações de hostilidade".

"Quem atacar a República Argentina não é bem-vindo em nosso país", diz o comunicado, no qual se explica que será expulso ou terá sua entrada no território proibida "todo estrangeiro que dirigir ou incitar mensagens de ódio, discriminação e/ou violência contra o povo argentino ou seus cidadãos em razão de sua nacionalidade, bem como quem desrespeitar os símbolos pátrios".

"Diante das recentes manifestações de hostilidade contra a República Argentina e os argentinos, o Governo Nacional reafirma que a defesa da nação, de seus cidadãos e de seus símbolos não é negociável", destaca o comunicado divulgado nas últimas horas pela Presidência.

Há alguns dias, Milei denunciou uma suposta campanha contra o país financiada - segundo ele, sem apresentar qualquer tipo de prova - por certos setores do Brasil e do México, e até mesmo pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, que se intensificou durante a realização da última Copa do Mundo de futebol.



Com informações da Europa Press.