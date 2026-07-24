Datafolha: Lula vence Flávio Bolsonaro no 2º turno por 48% a 43%

Pesquisa foi divulgada na noite desta sexta-feira (Foto: Divulgação)

A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Palácio do Planalto mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. O petista aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% do parlamentar, em um cenário considerado estável em relação ao levantamento divulgado em junho.

No primeiro turno, Lula registra 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 32%. A comparação direta com a pesquisa anterior, porém, é limitada porque o instituto ampliou a lista de pré-candidatos apresentada aos entrevistados, passando a incluir 12 nomes. Já o cenário de segundo turno permite comparação e indica manutenção do quadro observado no levantamento anterior.

Considerando apenas os votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições, Lula alcança 45%, ante 36% de Flávio Bolsonaro. O percentual, contudo, deve ser analisado com cautela, já que os atuais 8% de entrevistados que afirmam votar em branco, nulo ou em ninguém tendem a diminuir à medida que a campanha eleitoral avança.

O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 130 municípios brasileiros entre os dias 22 e 24 de julho. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01166/2026, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Esta é a primeira sondagem do Datafolha divulgada após a confirmação, pelos Estados Unidos, da imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Os números, no entanto, indicam estabilidade no cenário da disputa presidencial em comparação com a rodada anterior, especialmente na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.