Priscila Costa, pivô da crise entre Flávio Bolsonaro e Michelle no CE, deixa disputa ao Senado

Sem respaldo do partido e diante da falta de articulação, nome da deputada federal para a pré-candidatura ao Senado perdeu força

Priscila Costa (PL-CE) e Michelle Bolsonaro (Arquivo pessoal/Reprodução)

A deputada federal Priscila Costa (PL-CE) não disputará uma das vagas ao Senado pelo Ceará nas eleições de 2026 e deve concorrer à reeleição para a Câmara dos Deputados.

Nos bastidores, integrantes da legenda afirmam que o cenário se agravou com a saída da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro do comando nacional do PL Mulher. Sem o respaldo da estrutura partidária e diante da falta de articulação em torno de seu nome a candidatura ao Senado perdeu força.

Ao Estadão, no entanto, a assessoria de Priscila Costa contestou a versão de que a parlamentar tenha desistido da disputa por iniciativa própria. Segundo a equipe, a decisão não partiu da deputada, mas foi resultado de um impedimento imposto pelo partido, situação que, segundo a assessoria, se intensificou após o afastamento de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher.

A expectativa é de que Priscila se manifeste publicamente sobre o assunto nas próximas horas. Um pronunciamento está previsto para a noite desta quarta-feira (22) ou para esta quinta-feira (23)