Flávio Bolsonaro propõe IA para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica

Flávio Bolsonaro atribuiu ao presidente Lula a responsabilidade pela decisão da Comissão Europeia de vetar a importação de carne brasileira (Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, propõe lançar uma assistente virtual para auxiliar mulheres, inclusive, durante situações de violência doméstica. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 16, durante live de lançamento do "Brasil Por Elas" - pacote de propostas voltadas a mulheres.

Em peça publicitária gerada por Inteligência Artificial, a pré-campanha anuncia a ferramenta "MarIA". De acordo com o vídeo "as mulheres do Brasil vão ganhar uma amiga virtual, que irá acompanhar cada etapa da jornada de vida delas. Tanto nos momentos bons, como de dificuldade".

Em seguida, o vídeo mostra uma mulher negra correndo e se trancando no banheiro. Ofegante, ela pega o celular enquanto alguém tenta arrombar a porta: "Socorro! Socorro! MarIA, me ajuda! Meu marido quer me bater! Socorro!".

O vídeo ilustra outras situações de uso da ferramenta: uma mulher pede ajuda para abrir uma MEI, outra recebe confirmação de exame de mamografia agendado, e uma terceira pede indicação de creche para o filho.

"Aguarde. Logo logo, todas as mulheres deste país vão ter uma nova amiga para tirar dúvidas, marcar exames, pedir proteção, abrir empresa, conseguir crédito para empreender e muito mais. Vem aí MarIA", finaliza a peça.

Durante a live de lançamento do "Brasil por Elas", Flávio explicou a origem do nome da assistente. "A gente chamou de MarIA porque é Maria e IA de inteligência artificial", disse o senador. Daniella Marques (Republicanos), ex-presidente da Caixa que apresentou o pacote ao lado de Flávio, completou dizendo: "Maria é a mãe de todos".

Segundo o pré-candidato, a ferramenta terá comunicação por voz, pensada para atender mulheres analfabetas. Ele disse ainda que a MarIA estará disponível para mais de 70 milhões de mulheres com acesso à internet garantido.

Ainda durante a live, Flávio voltou a defender que uma mulher ocupe a vaga de vice em sua chapa e citou os nomes de Daniella, Simone Marquetto (PP-SP) e da deputada federal Clarissa Tércio (PP-SP).

Como mostrou o Estadão, o "Brasil por Elas" prevê outras medidas voltadas às mulheres, como vouchers para creches privadas, microcrédito para empreendedorismo e a castração química de estupradores. O pacote também inclui uma caravana com Daniella, Fernanda Bolsonaro e Simone Marquetto, para apresentar as propostas pelo país.

O anúncio do pacote ocorre na esteira da crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.