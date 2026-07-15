Maioria acredita que declarações de Michelle sobre Flávio são verdadeiras, aponta Genial/Quaest

Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes Sociais)

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15), aponta que a maioria dos eleitores acredita que as declarações de Michelle Bolsonaro (PL) sobre o senador e pré-candidato à presidência Flávio são verdadeiras.

Ao serem questionados sobre o vídeo da ex-primeira-dama, 31% dos respondentes afirmaram que as alegações são "totalmente verdadeiras", enquanto 27% as classificam como "parcialmente verdadeiras".

Ainda conforme o levantamento, a veracidade das falas é apontada, em sua maioria, por lulistas ou eleitores que se declaram de esquerda. Entre os eleitores de direita ou bolsonaristas, a confiança nos apontamentos de Michelle acerca do enteado aparecem como "parcialmente verdadeiras".

Além disso, 34% dos participantes acreditam que a principal motivação do vídeo da ex-primeira-dama é a pretensão de ser candidata à presidência no lugar do senador. Enquanto 25% alegaram que as alegações de Michelle foram divulgadas na intenção de se opor às alianças políticas com as quais ela não concorda.

A Genial/Quaest também aponta que 42% dos eleitores concordam com Michelle Bolsonaro e apenas 18% com Flávio, sendo a maioria pessoas declaradas bolsonaristas ou de direita.

Ao todo, o levantamento contou com 2004 entrevistas, realizadas entre 10 e 13 de julho de 2026, com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.