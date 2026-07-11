O eleitor que não sabe que já decidiu

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

Talvez a grande mudança da política contemporânea não esteja no que se diz, mas em como se diz — e, sobretudo, para quem se diz. A praça pública não desapareceu; ela foi fragmentada. O discurso deixou de ecoar para todos e passou a sussurrar para cada um.



O microtargeting eleitoral opera nesse registro silencioso. Não disputa atenção em massa, não busca convencer multidões. Ele encontra o indivíduo certo, no momento exato, com a mensagem ajustada às suas inclinações mais íntimas. Não é apenas propaganda. É, em alguma medida, uma engenharia da decisão.



A política sempre tentou persuadir. Mas agora ela antecipa. A partir de rastros digitais — cliques, preferências, padrões de comportamento — constrói perfis capazes de prever reações e moldar narrativas sob medida. O eleitor deixa de ser parte de um público e passa a ser destinatário de uma versão personalizada do mundo.



E talvez o mais inquietante não seja o uso dos dados em si, mas a invisibilidade desse processo.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala em transparência, finalidade, consentimento. Parte da ideia de um indivíduo consciente, capaz de saber como e por que seus dados estão sendo utilizados. Mas há aqui um descompasso evidente: como exigir transparência de um modelo cuja eficácia depende justamente de não se revelar?



O eleitor não vê o todo. Ele recebe a mensagem como se fosse apenas mais uma entre tantas — quando, na verdade, foi cuidadosamente construída para ele.

Isso altera algo mais profundo do que a dinâmica das campanhas. Altera o próprio espaço do político. A democracia, desde sempre, pressupôs um campo comum de debate, onde ideias se confrontam à vista de todos. O microtargeting dissolve esse campo. Em seu lugar, surgem múltiplas realidades privadas, incomunicáveis entre si.



Aqui, uma intuição filosófica se impõe. Como lembrava Hannah Arendt, o mundo comum — aquilo que aparece entre nós e que todos podem ver — é condição da vida política. Quando esse mundo se fragmenta, não é apenas o debate que se perde; é a própria possibilidade de julgamento compartilhado.

A regulação jurídica, por sua vez, corre atrás de um fenômeno que se move com outra velocidade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a Justiça Eleitoral operam com instrumentos pensados para um ambiente mais visível, onde a propaganda podia ser observada e contestada. No universo atual, a influência é difusa, personalizada e, muitas vezes, imperceptível.



O problema, então, deixa de ser apenas jurídico. Torna-se uma questão sobre a própria ideia de escolha.

Se a decisão pode ser antecipada e moldada por sistemas que conhecem nossos padrões melhor do que nós mesmos, em que medida o voto continua sendo um ato livre? Onde termina a persuasão legítima e começa a indução silenciosa?



Talvez não haja resposta definitiva. Mas há um alerta.



Porque, no fim, o risco não é apenas o de sermos influenciados — isso sempre ocorreu.



O risco novo é outro: o de já termos decidido… sem perceber que alguém ajudou a decidir por nós.

*Procurador municipal e advogado