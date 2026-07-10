Maurício e Alexandre Rands lançam livros sobre STF e economia no Recife

Livros são lançados na próxima terça-feira (Foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (14), dois livros com temáticas que buscam compreender a realidade brasileira serão lançados, simultaneamente, no Recife. As obras em questão são "O STF - Entre a Relevância e a Disfuncionalidade", dos advogados Maurício Rands e João Maurício Adeodato (in memoriam), e "O Grande Fracasso: o porque do Brasil não ter se desenvolvido nos últimos 75 anos", de autoria do economista Alexandre Rands Barros.

Embora com enfoques distintos, os livros convergem ao refletir sobre instituições, decisões políticas e aspectos históricos determinantes na trajetória brasileira. O lançamento acontece a partir das 18h, no Boteco Porto Ferreiro, bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Na obra sobre o STF, Rands e Adeodato analisam o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal nas últimas décadas. Entre os tópicos abordados na obra, os autores examinam a capilaridade da atuação da Corte e propõem, por exemplo, um mandato para ministros do Supremo.

Já em "O Grande Fracasso", Alexandre Rands aborda aspectos como formação de capital humano, qualidade das instituições, produtividade, inovação e fatores históricos e culturais que marcaram a economia brasileira. Ao longo do livro, o economista defende que o baixo crescimento do país está relacionado a uma estrutura social marcada por conflitos e pela concentração de poder nas elites.

Serviço

Data: 14 de julho de 2026, terça-feira

Horário: 18h

Local: Boteco Porto Ferreiro

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 458, Graças – Recife (PE)



