Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan anuncia pré-candidatura a deputado federal

Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan (Reprodução/Redes Sociais)

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou no último domingo (5), que é pré-candidato a deputado federal. "Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho 04 de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais.

Jair Renan elegeu-se vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024. O filho 04 de Bolsonaro tornou-se réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, mas a ação penal do caso foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.

Esposa de Flávio entra na campanha

Com o marido, Flávio Bolsonaro (PL) acusado pela madrasta, Michelle, de "maltratá-la, humilhá-la e desrespeitá-la", Fernanda Bolsonaro deve ocupar um papel mais central na campanha presidencial. Ela passará por media training ao longo deste mês e pode ter sua própria equipe de redes sociais. Especializada em ortodontia, Fernanda deve focar no tema da saúde e direcionar o discurso para mulheres.

A entrada de Fernanda em cena já era esperada durante a campanha eleitoral, mas ganhou urgência. Aliados de Flávio querem blindar a imagem do senador do desgaste potencial provocado pelas críticas de Michelle. Na última quarta-feira, uma semana após a divulgação do vídeo da madrasta, Flávio organizou um encontro com lideranças femininas em Brasília do qual Fernanda participou.