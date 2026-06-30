Novo projeto para conceder Título de Cidadão do Recife a Wagner Moura tem votação adiada

Participação de Wagner Moura em "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, motivou projeto. (Foto: Victor Jucá/Divulgação)

A concessão do Título de Cidadão do Recife ao ator Wagner Moura segue causando impasse na Câmara Municipal. A proposta de concessão da honraria foi reapresentada, mas, durante a sessão desta terça-feira (30), a votação foi adiada. Proposição semelhante havia sido rejeitada em abril deste ano.

O novo projeto também foi apresentado pelo vereador Carlos Muniz (PSB). Para justificar a reapresentação, ele afirmou que houve problemas técnicos no sistema remoto, fazendo com que diversos parlamentares não conseguissem participar da votação anterior.

Conforme o regimento interno da Casa, o vereador Carlos Muniz precisou entregar uma ficha de apoiamento com assinatura de vereadores nesta manhã para reapresentar a medida. Eduardo Moura (Novo), autor do pedido de vistas que resultou no adiamento da votação, teceu críticas ao projeto durante a sessão.

"Não teve problema técnico coisíssima nenhuma", ele acusou. "Wagner Moura fez absolutamente nada pro Recife. Não sei qual é o interesse que tem nesse título de recifense", completou o parlamentar.

Muniz rebateu Moura e disse agir dentro do regimento. "Eu trabalho com a legalidade. Não existe essa falácia que querem me atribuir".

"O ator Wagner Moura, quando atuou em 'O Agente Secreto', colocou a cultura, o folclore e a história da nossa cidade para o mundo todo", defendeu Muniz.

Os vereadores têm o prazo de uma semana para devolver as vistas. Entretanto, como a Câmara entrará em recesso de sessões ordinárias em julho, a pauta só deverá voltar a plenário em agosto.

Rejeição

Em abril, o Título de Cidadão do Recife a Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", foi rejeitado mesmo com 16 votos favoráveis e sete contrários. Seriam necessários 23 votos a favor para a aprovação.