Alckmin sobre envolvimento de Jaques Wagner com o Master: "Lula vai conduzir bem a questão"

Avaliação é a de que o líder vá deixar a posição no Congresso na próxima semana

Vice-presidente reafirmou que Polícia Federal tem total independência para cumprir o seu trabalho (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 20, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai conduzir da melhor forma possível a "crise" gerada em razão da associação do líder do governo no Congresso, senador Jaques Wagner (PT), ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela fraude no Banco Master.

"O presidente Lula vai conduzir bem a questão e quero destacar o exemplo do governo com o espírito republicano. A Polícia Federal tem total independência para cumprir o seu trabalho", afirmou Alckmin, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no telefone celular do banqueiro Daniel Vorcaro citam o líder do governo no Senado pedindo favores ao ex-banqueiro e como um intermediário para enviar recado ao presidente Lula.

Wagner foi alvo, na quinta-feira, 18, de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero, por suspeita de receber propina do ex-sócio de Vorcaro no Banco Master, Augusto Lima, por meio da compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões e pagamentos a uma empresa de familiar no valor de R$ 3,5 milhões.

Os diálogos demonstram, de acordo com a PF, que Vorcaro também tinha relação com o senador, marcou encontros com Jaques Wagner e tinha acesso direto ao seu telefone celular. A PF também aponta que, além de Augusto Lima, o banqueiro Daniel Vorcaro também demonstrava ter influência com políticos da Bahia.

Desde a associação do caso, a avaliação é a de que o líder vá deixar a posição no Congresso na próxima semana, mas o senador tem dito que não tem nenhuma relação com Vorcaro e não pode ser responsabilizado por conversas de terceiros.