Lula mantém 47% contra 43% de Flávio Bolsonaro, segundo Datafolha deste sábado (20)

O levantamento do Datafolha se baseou em 2.004 entrevistas de pessoas a partir de 16 anos, realizadas entre a quarta-feira (17) e a sexta-feira (19)

Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Evaristo Sá/AFP)

O Instituto Datafolha divulgou, neste sábado (20), uma nova rodada da pesquisa eleitoral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantendo o percentual de 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que seguiu também com 43%.

O levantamento do Datafolha se baseou em 2.004 entrevistas de pessoas a partir de 16 anos, realizadas entre a quarta-feira (17) e a sexta-feira (19). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.

Em maio

Na pesquisa anterior, no mês de maio, Lula estava na liderança das intenções de voto, no primeiro turno, com 40%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vinha na segunda colocação com 31%.

Para o segundo turno, Lula tinha 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro, 43%.



