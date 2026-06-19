Câmara muda regras de disciplina interna em menos de 2 minutos
Texto apresentado pela Mesa Diretora foi votado com plenário esvaziado e inibe denúncias sobre supostas irregularidades
Publicado: 19/06/2026 às 16:28
Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)
A Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (16), em menos de dois minutos, uma mudança nas regras da comissão permanente de disciplina da Casa. O projeto de resolução foi apresentado pela Mesa Diretora e votado horas depois, com o plenário em grande parte vazio e a maioria dos parlamentares participando de forma remota.
O texto, concentra poderes nas mãos do Diretor-Geral da Câmara e inibe denúncias sobre supostas irregularidades. Isso aconteceu dias após a revelação de que o diretor-geral da Câmara recebeu cerca de R$ 23 mil em horas extras somente em março.
A resolução não prevê investigação preliminar sumária, mecanismo que, segundo técnicos do legislativo, serviria para filtrar denúncias frívolas sem comprometer o direito de defesa dos servidores.
A nova norma também atribui ao diretor-geral competência normativa regulamentar sobre a própria resolução. O texto altera a resolução de 2012 que criou a comissão.