Nos EUA, Pedro Campos diz que tarifaço é manobra política para influenciar eleições 2026

Pedro Campos integra uma comitiva de parlamentares brasileiros que está em Washington para discutir as relações entre os dois países

Pedro Campos diz nos EUA que novas tarifas contra o Brasil têm motivação política (Foto: Divulgação )

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) afirmou à CNN, durante agenda nos Estados Unidos, que as novas tarifas comerciais impostas pelo governo americano ao Brasil não possuem justificativa técnica e estariam ligadas a interesses políticos.

"O desejo é, na verdade, influenciar nas eleições do Brasil e não há justificativa técnica para que essas tarifas sejam impostas ao povo brasileiro", declarou.

Segundo o parlamentar, a nova ofensiva tarifária difere da anterior por estar baseada na Seção 301 da legislação comercial americana, mas, na avaliação da delegação brasileira, continua sem fundamento suficiente para sua aplicação.

Campos integra uma comitiva de parlamentares brasileiros que está em Washington para discutir as relações entre os dois países. Durante a visita, o grupo se reuniu com representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) e com congressistas do Partido Democrata.

De acordo com o deputado, parte dos parlamentares americanos já havia se manifestado anteriormente contra medidas tarifárias semelhantes por entender que elas também afetam consumidores dos Estados Unidos.

"A gente vê aqui a crise que existe em relação ao custo de vida. Todas as tarifas do governo norte-americano acabam impactando também o custo de vida dos próprios americanos", afirmou.

Além da questão comercial, a delegação levou aos encontros temas ligados à cooperação internacional no combate ao crime organizado. Entre eles, o caso do empresário Ricardo Magro, investigado na Operação Carbono Oculto.

"As autoridades brasileiras vêm há mais de um ano cobrando apoio das autoridades americanas para que ele seja preso, porque já tem prisão preventiva decretada no Brasil e já tem um alerta da Interpol", disse.

Outro tema apresentado aos parlamentares americanos foi o envio de recursos aos Estados Unidos para a produção do filme Dark Horse. Segundo Campos, há suspeitas sobre a destinação do dinheiro e pedidos para que o caso seja investigado por órgãos americanos.

"A própria produtora disse que os valores não chegaram à produção do filme. Existe uma suspeita de lavagem de dinheiro e de mau uso dos recursos", afirmou.

O deputado também disse que os congressistas com quem a delegação conversou demonstraram preocupação após terem acesso às informações apresentadas pelo grupo.

"Quando a gente mostra o tamanho das cifras e a relação que existe entre o governo Trump e a família Bolsonaro, há uma preocupação de que isso não possa virar um escândalo de corrupção também aqui dentro do próprio governo", declarou.

Para Campos, existe abertura ao diálogo em setores da política americana que se opõem às medidas adotadas pela administração de Donald Trump e que enxergam prejuízos econômicos tanto para brasileiros quanto para americanos.