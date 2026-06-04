'País está passando por uma guerra espiritual', diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus
Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus ao lado de Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, André Mendonça e Jorge Messias
Publicado: 04/06/2026 às 11:17
Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus (Miguel SCHINCARIOL/AFP)
O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador Flávio Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 4, que "o mundo e o Brasil estão passando por uma grande guerra espiritual". A declaração foi dada na Marcha para Jesus. Flávio disse estar no evento em São Paulo para recarregar as energias e "orar pelas famílias do País".
O político participa da 34ª edição da Marcha para Jesus, na capital paulista, ao lado do governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e do advogado geral da União, Jorge Messias.
O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos) cantou ao lado do apóstolo Estevam Hernandes Filho, da igreja Renascer em Cristo. No mesmo palco, Messias afirmou à transmissão do evento que "a mesa de Jesus é para judeus e gentios", afirmando que até Judas se sentou na mesa de Cristo, sem segregação.
A marcha partiu da Estação da Luz, no centro de São Paulo, e segue em direção à Praça Heróis da FEB, próxima ao Campo de Marte, na zona norte da capital. Segundo a organização do evento foram inscritas 23 mil caravanas para participar do evento, que conta com oito trios elétricos.