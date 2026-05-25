Lula: guerra no Irã mostra "incapacidade coletiva de dialogar"

Declaração foi feita durante o 1º Fórum de Reitores Brasil-África, em Brasília (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira, 25, que a guerra no Irã, que vai completar três meses na quinta-feira, 28, mostra a "incapacidade coletiva" de diálogo entre governantes globais. Na declaração, feita durante o 1º Fórum de Reitores Brasil-África, o presidente voltou a dizer que a Organização das Nações Unidas (ONU) está "paralisada".

"Guerra no Irã é o exemplo mais recente da incapacidade coletiva de dialogar. O multilateralismo sofre ataques recorrentes. A ONU está paralisada. Organizações internacionais fundamentais para o Sul Global, como a Unesco e a OMS estão sendo esvaziadas. O mundo precisa escolher entre aprofundar a lógica da guerra ou investir no futuro da humanidade", disse o presidente.

O 1º Fórum de Reitores Brasil-África, realizado em Brasília, foi organizado pelo Ministério da Educação (MEC) e busca fortalecer a cooperação em educação superior entre universidades brasileiras e africanas, ampliando o diálogo sobre oportunidades de integração acadêmica, científica e tecnológica.

No discurso durante o evento, Lula disse que as universidades brasileiras não dependem do governo e possuem autonomia para tomar decisões internas.

O presidente voltou a usar discursos para criticar o uso de inteligência artificial durante as eleições. Lula já disse ser contrário ao uso da tecnologia durante toda a campanha, mas parabenizou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por decidir proibir a tecnologia nas 72 horas que antecedem os pleitos.

"Por que nós não utilizamos a inteligência artificial para fazer uma coisa concreta, além das maldades que se faz nas campanhas políticas? Por que nós não aproveitamos esse poder da internet para fazer as coisas que a gente não conseguia fazer um tempo atrás? Sabe o que falta? Uma decisão e uma causa", declarou Lula.