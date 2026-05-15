'Quem fala que eu recebi dinheiro de Daniel Vorcaro é mentiroso', diz Eduardo Bolsonaro

As declarações ocorrem após o site The Intercept Brasil publicar uma reportagem sobre Eduardo ter atuado como produtor-executivo do filme sobre Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro. (Foto: Zeca Ribeiro/CâmaradosDeputados)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro negou que tenha recebido recursos financeiros do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em publicação na rede social X, nesta sexta-feira, 15. As declarações ocorreram na mesma data em que o site The Intercept Brasil publicou uma reportagem segundo a qual o ex-parlamentar atuou como produtor-executivo de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e teve poder sobre a gestão financeira do projeto.

De acordo com o site, um contrato de produção, datado de novembro de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo em 30 de janeiro de 2024, traz a empresa GoUp Entertainment, sediada nos Estados Unidos, como produtora, e Eduardo à frente da produção executiva, junto ao deputado federal Mario Frias (PL-SP). O contrato previa "envolvimento nas considerações estratégicas relacionadas ao financiamento do filme".

O site também diz que o fundo do advogado Paulo Calixto, advogado encarregado do processo imigratório de Eduardo nos Estados Unidos, recebeu dinheiro de Vorcaro. A reportagem lembra ainda que a Polícia Federal apura se o dinheiro de Vorcaro para "Dark Horse" teria custeado despesas de Eduardo no país norte-americano. Segundo o site, o fundo Havengate Development Fund LP é sediado no Texas.

"Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro é mentiroso. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro desse fundo que foi criado nos Estados Unidos está mentindo", disse Eduardo, em vídeo.

Eduardo afirmou no vídeo que arrecadou dinheiro com um curso intitulado "Ação Conservadora" e que converteu R$ 350 mil em US$ 50 mil para garantir um contrato com um diretor de Hollywood. Segundo o ex-deputado, esse contrato serviu para "segurar" o diretor por dois anos. "Coloquei todo o risco somente para mim", disse Eduardo.

Em seguida, o ex-parlamentar afirmou que, no fim do contrato com o diretor de Hollywood, "surgiu a oportunidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme". Ele acrescentou: "Depois acabou sendo um pool de vários investidores".

Eduardo disse que, à época, o seu contrato era com a produtora do filme. "Basicamente, (a produtora) disse o seguinte. Bota o seu dinheiro aqui, e como o risco está 100% seu, eu vou te garantir que você seja diretor-executivo no filme".

Mas, depois, disse Eduardo, foi observada a possibilidade de perseguição no Brasil e, portanto, decidiu-se levar a estrutura para os Estados Unidos, com a criação de um fundo de investimentos. "Quando essa estrutura passou a ser de fundo de investimento, eu saí dessa posição de diretor-executivo, que era um contrato antigo com a produtora, e passei a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais", disse.

O ex-deputado disse ainda que o dinheiro que recebeu era dele próprio. "Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora. Mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu". Eduardo disse ainda que o vazamento foi "seletivo" e que o filme "será um grande sucesso".