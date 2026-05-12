Acompanhe: Começa cerimônia de posse de Kássio Nunes Marques na presidência do TSE

A solenidade começa com discurso do corregedor-geral eleitoral, Antonio Carlos Ferreira, seguido por discursos do presidente da OAB, Beto Simonetti, e do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

Nunes Marques toma posse nesta terça (12) como presidente do TSE (Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início na noite desta terça-feira, 12, à cerimônia de posse dos ministros Kássio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente da Corte, respectivamente.

A solenidade começa com discurso do corregedor-geral eleitoral, Antonio Carlos Ferreira, seguido por discursos do presidente da OAB, Beto Simonetti, e do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet. Depois, será a vez de Nunes Marques fazer seu pronunciamento.

Estão presentes os presidentes da República, Luiz Inácio da Silva (PT), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), entre outras autoridades. O senador Flávio Bolsonaro (PL), o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) também estão presentes.