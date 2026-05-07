Não temos veto a nenhum país que queira participar de exploração de minerais críticos, diz Lula

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil (SAUL LOEB / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7, ter dito ao presidente Donald Trump que o Brasil não veta a participação dos Estados Unidos, e de nenhum outro país, na exploração de minerais críticos brasileiros. Mesmo assim, Lula voltou a falar que o Brasil não será um "mero exportador" das terras raras. A declaração de Lula ocorreu em entrevista coletiva de imprensa após reunião com Trump na Casa Branca.

"Nós não temos veto a nenhum país que queira participar com o Brasil. O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano, o Brasil tem obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, China, Alemanha, França, Índia. O Brasil estará aberto a parcerias, o que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas", declarou Lula.

Lula também disse que falou com o presidente dos Estados Unidos sobre big techs. Segundo o presidente, ele levou a Trump a visão de que plataformas de qualquer país podem operar no Brasil, desde que sigam a "regulamentação soberana" brasileira.

Nesta quinta, Lula se reuniu com Trump pela primeira vez na Casa Branca, em uma conversa considerada positiva por ele e por ministros que integraram a comitiva. O encontro estava planejado para durar uma hora, mas acabou sendo de três horas. Segundo Lula, isso se deu porque os dois gostaram do encontro.