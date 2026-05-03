Após decisão judicial, Sivaldo Albino sobe ao palco e anuncia atrações de festival em Garanhuns

O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), subiu ao palco e anunciou atrações (Foto: Reprodução)

Após a justiça determinar que Sivaldo Albino (PSB) parasse de se promover em eventos públicos, o prefeito de Garanhuns subiu no palco do Festival Viva Garanhuns, na noite deste sábado (2), para anunciar cinco atrações da edição de 2027 do evento.

“Sempre que eu subo ao palco é para anunciar atrações do ano que vem. A gente faz o evento com programação, com planejamento”, afirmou o gestor. Sivaldo anunciou cinco atrações para o Festival Viva Garanhuns do próximo ano: Rey Vaqueiro, Geraldo Azevedo, Mano Walter, Solange Almeida e Calcinha Preta.

Segundo a decisão, publicada em abril, o prefeito deveria evitar falas públicas que caracterizem a "exaltação de sua figura pessoal ou de sua gestão em detrimento do caráter institucional da publicidade"

Em nota enviada ao Diario, Sivaldo afirmou que “entende não haver qualquer proibitivo legal para subir ao palco e anunciar atrações do próximo Festival Viva Garanhuns 2027”. Ele também declarou que não é candidato este ano e que seus “pronunciamentos têm caráter de divulgação dos festivais realizados pela prefeitura de Garanhuns”.

“Diferente de outros diversos eventos no estado onde prefeitos e pré-candidatos têm subido aos palcos com frequência, inclusive a governadora, em eventos realizados ou patrocinados pelo Governo do Estado, com claro objetivo eleitoral”, finaliza a nota.

Entenda

No último dia 13 de abril, o juiz Glacidelson Antônio da Silva, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Garanhuns, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinou que o gestor se abstenha de realizar promoção pessoal em eventos custeados pelo município.

A decisão atende a uma ação popular que alega que o prefeito teria utilizado o palco do evento para promover sua imagem pessoal e política, anunciando atrações futuras do festival e dando declarações que misturariam a figura pessoal com a gestão pública.

A ação também afirmou ter ocorrido nova publicidade pessoal do prefeito no festival Viva Jesus, em setembro de 2023, quando ele anunciou pessoalmente as atrações do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) de 2024.

Leia a nota completa

“O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, entende não haver qualquer proibitivo legal para subir ao palco e anunciar atrações do próximo Festival Viva Garanhuns 2027, exclusivamente para promoção do evento, que este ano, mais uma vez tem alcançado excelentes números de público, visitação turística e movimentação econômica no município, com a Praça Mestre Dominguinhos lotada todas as noites.

Vale ressaltar que o prefeito já é reeleito e não é candidato a nada este ano, e seus pronunciamentos, como se pode conferir nas redes sociais, têm caráter de divulgação dos festivais realizados pela prefeitura de Garanhuns, diferente de outros diversos eventos no estado onde prefeitos e pré-candidatos têm subido aos palcos com frequência, inclusive a governadora, em eventos realizados ou patrocinados pelo Governo do Estado, com claro objetivo eleitoral.”

