Hugo Motta convoca sessões para acelerar PEC da escala 6x1 e prevê aprovação ainda em maio

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta publicou mensagem sobre o Dia do Trabalho

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Fabio Rodrigues-Pozzebom)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou sessões deliberativas do Plenário, com objetivo de acelerar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial que analisa a PEC da escala 6x1.

A pauta de votação deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (1º) pela Secretaria-Geral da Mesa.

O deputado destacou que pretende entregar a aprovação do texto ainda em maio, em mensagem sobre o Dia do Trabalho publicada no Instagram.

"Neste 1º de maio eu quero reafirmar o compromisso da Câmara dos Deputados com os seus direitos. Sei que muitos aguardam a resposta sobre a PEC da escala 6 por 1 e o meu compromisso é claro, não ficaremos só no discurso. Já instalamos a Comissão Especial para um debate profundo e rápido. Nossa meta é entregar a aprovação do texto ainda no mês de maio, sempre com o equilíbrio que o Brasil precisa", disse.



Pronunciamento de Lula

No dia anterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em pronunciamento pelo Dia do Trabalhador, que o fim da escala 6x1 representaria um “passo histórico” para o país. A proposta, já enviada ao Congresso, prevê a redução da jornada semanal para 40 horas, com dois dias de descanso e sem redução salarial.

Na fala, Lula destacou que a medida busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com a ampliação o tempo de descanso e convivência familiar.

"A elite brasileira sempre foi contra melhorias para o trabalhador: o salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário. A turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores", disse Lula em cadeia nacional de Rádio e TV.

"Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força, e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil", complementou.