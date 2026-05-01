'Detestaria estar no lugar de quem me venceu': Messias cita Darcy Ribeiro após derrota ao STF

Ministro-chefe da AGU, Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula ao STF, mas teve o nome rejeitado pelo Senado

Jorge Messias concede entrevista após Senado Federal rejeitar a sua indicação para a vaga de ministro do STF (Ton Molina/Agência Senado)

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, publicou em rede social, no início da madrugada desta sexta-feira (1º), uma célebre declaração do antropólogo Darcy Ribeiro, que afirmou no fim dos anos 1970 que detestaria estar no lugar de quem o venceu.

“Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu”, reproduziu o ministro no X.

Essas frases fazem parte do discurso que o antropólogo, educador historiador e político Darcy Ribeiro (1922-1997) proferiu na Universidade Sorbonne, em Paris, em 1978, ao receber o título de Doutor Honoris Causa.

Na quarta-feira, 29, a maioria do Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o Supremo Tribunal Federal (STF). Foi a primeira vez em 132 anos que o Senado vetou uma indicação.

Desde o revés, Messias havia feito outras duas publicações nas redes sociais. Ambas foram em agradecimento às manifestações de apoio feitas pelos ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, do STF.

“Receber seu apoio durante esta desafiadora jornada foi uma das maiores honras da minha vida. Sua postura reflete integridade, bondade e coerência, servindo como uma fonte de inspiração para toda uma geração de magistrados”, disse sobre Mendonça.

“Agradeço profundamente suas palavras afetuosas, que recebo como inspiração para prosseguir em meu compromisso com o sistema de justiça de nosso País, mantendo altivez, independência e serenidade”, respondeu a Gilmar.