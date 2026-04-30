Alcolumbre rejeita questões de ordem de governistas que criticavam veto da dosimetria

Davi Alcolumbre pode segurar a análise da indicação do AGU (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), rejeitou a questão de ordem de parlamentares governistas que contestava a análise do veto ao PL da dosimetria antes de vetos que estão pendentes há mais tempo. O veto é o único item da sessão convocada para esta quinta-feira, 30. Segundo Alcolumbre, a Constituição e o regimento autorizam o presidente do Congresso a definir a pauta pela ordem de importância, e não necessariamente pela antiguidade.

"Esclareço que a definição da pauta é competência desta Presidência. Além disso, o regimento do Senado estabelece que a inclusão de matérias na ordem do dia deve observar não apenas a antiguidade da proposição, mas também a sua importância, à juízo da Presidência", destacou Alcolumbre.

Ele também ressaltou que a definição da agenda é feita a partir de uma "escuta ativa" das lideranças partidárias. "Foi com base nesse juízo que a Presidência, acolhendo vários pedidos, convocou sessão conjunta para tratarmos exclusivamente do veto à dosimetria de penas", justificou.