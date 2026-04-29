Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF

Jorge Messias.durante sabatina no Senado (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O plenário do Senado Federal rejeitou, nesta quarta-feira (29), a indicação do pernambucano Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na Casa, o placar foi de 42 votos contra a 34 a favor do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A negativa vem após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovar a indicação do pernambucano para o cargo. Na CCJ, Messias recebeu 16 votos favoráveis e 11 contrários.

Nascido no Recife, Jorge Messias é formado em direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB), onde atuou como professor visitante. Procurador da Fazenda Nacional desde 2007, já exerceu funções no governo federal, incluindo a subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência durante a gestão de Dilma Rousseff.

A indicação foi feita em novembro do ano passado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente.