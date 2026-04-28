Ex-secretário denuncia uso de maquinário de Paulista em município vizinho; prefeitura nega irregularidade

Em nota, Prefeitura de Paulista negou qualquer desvio de finalidade ou utilização indevida de patrimônio público (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-secretário de Obras e Serviços Públicos do município de Paulista, na Região Metropolitana, Leonardo Moura, denunciou, nesta terça-feira (28), o suposto uso irregular de uma máquina motoniveladora. Segundo Moura, a máquina estaria sendo usada em uma zona de mata em Abreu e Lima. Em nota, a gestão municipal rebateu a acusação, afirmando que a utilização do equipamento decorreu de uma “ação institucional” e “sem qualquer desvio de finalidade”.

A denúncia foi publicada nas redes sociais do ex-secretário, que também é pré-candidato a deputado estadual. Em vídeo, Moura afirma que o maquinário é patrimônio de Paulista e “deveria estar realizando serviços de nivelamento em ruas não pavimentadas do município”.

“Além do uso inadequado, como vocês podem ver, há raízes, troncos e galhos por todos os lados, o que, possivelmente, caracteriza um crime ambiental”, diz em vídeo. Nas redes sociais, o pré-candidato declara ainda que irá formalizar a denúncia junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Procurada, a Prefeitura de Paulista afirmou, por meio de nota, que a máquina foi usada para executar “serviços de limpeza e preparação” para uma ação institucional entre a Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros.

“Como contrapartida operacional à realização do treinamento, foi solicitada pela própria corporação a execução de serviços de limpeza e preparação da área utilizada, localizada dentro do quartel onde são desenvolvidas atividades de treinamento e capacitação”, disse em nota.

A Prefeitura de Abreu e Lima corroborou a informação, garantindo que Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS) realiza, esporadicamente, treinamentos alinhados previamente com a gestão dos municípios atendidos pelo batalhão.

No mês passado, Leonardo Moura já havia denunciado o prefeito Ramos Santana (PSDB) por suspeita de usar veículos e materiais públicos em obras em um sítio de sua propriedade, no Recife. Na ocasião, a prefeitura informou que o vídeo que circulava era editado, o que prejudicava a apuração do suposto ocorrido.

Confira a nota completa:

"A Prefeitura do Paulista esclarece que a utilização de equipamento municipal nas dependências do quartel do Corpo de Bombeiros decorreu de ação institucional previamente alinhada entre a Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil do município e a corporação.

A iniciativa teve como finalidade a realização de treinamento técnico voltado ao aprimoramento das equipes da Defesa Civil do Paulista, com foco no fortalecimento da capacidade de resposta a situações de risco e emergência no município.

Como contrapartida operacional à realização do treinamento, foi solicitada pela própria corporação a execução de serviços de limpeza e preparação da área utilizada, localizada dentro do quartel onde são desenvolvidas atividades de treinamento e capacitação. Ressalta-se que essa estrutura atende diretamente às ocorrências do município do Paulista.

A atuação, portanto, ocorreu em ambiente institucional, vinculada a atividade oficial de capacitação, sem qualquer desvio de finalidade ou utilização indevida de patrimônio público.

A Prefeitura do Paulista reafirma que todas as ações seguem critérios de legalidade, interesse público e cooperação entre os órgãos responsáveis pela proteção e segurança da população."

