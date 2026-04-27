"Ele nunca me exigiu dizer em quem eu votaria nas próximas eleições", afirma Raquel Lyra sobre Lula

Governadora fez um apelo por união e responsabilidade na condução das políticas públicas (Rafael Vieira/DP Foto)

Em meio ao cabo de guerra político na busca pelo apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos postulantes ao Poder Executivo de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSD) fez questão de ressaltar a cordialidade da sua relação com Lula, nesta segunda-feira (27).

“Quantas vezes fui a Brasília, para garantir a confiança do presidente em mim e no nosso time, e ele nunca me exigiu dizer em quem eu votaria nas próximas eleições. Ele disse que ajudaria a Pernambuco”, revelou a pessedista em discurso durante o 9º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

A governadora ainda destacou que “ele (Lula) sabe que eu sou grata, sabe que Pernambuco é grato”. A declaração sinaliza a estratégia de Raquel em aproximar sua imagem à do presidente, diante do cenário de disputa pelo apoio de Lula no estado - que permanece dividido entre a atual governadora e o pré-candidato ao governo João Campos (PSB).

Ela também fez um apelo por união e responsabilidade na condução das políticas públicas, ressaltando que “é tempo de somar, é tempo de crescer, mas é tempo também de não deixar ninguém para trás”. Segundo a governadora, quem não compreender esse momento “vai perder o bonde do que é a história, do que nós precisamos fazer agora”, citando temas como reforma tributária e retomada da economia.

Raquel Lyra ainda criticou posturas de confronto político. “Se a gente apostar no dissenso, no ‘quanto pior, melhor’, no ‘o que eu fiz, você desfaz’, o Brasil não anda e Pernambuco também não anda”. E ponderou: “Nós não podemos perder tempo com coisa que não constrói. Vamos apostar na construção de conceitos, para que a gente não perca mais tempo do que já perdemos no passado”.