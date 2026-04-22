Raquel Lyra recebe prefeitos, deputados e avisa que enviará hoje novo projeto dos 20% da LOA

Raquel conversou por telefone com o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, e chegaram a um acordo para terminar o impasse que vem desde dezembro de 2025

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu prefeitos e deputados no Palácio do Campo das Princesas, nesta quarta-feira (22), para garantir que enviará, ainda hoje, novo projeto estabelecendo os 20% no remanejamento orçamentário neste ano. No início tarde, Raquel conversou por telefone com o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (MDB), e chegaram a um acordo para terminar o impasse que vem desde dezembro de 2025 quando a LOA foi aprovada e a governadora vetou o percentual de 10%.

“Muita gente tem falado muito sobre esse tema, da necessidade de votação do nosso orçamento na sua plenitude. Pernambuco é o único estado que ainda não votou o orçamento na plenitude. Embora tenha votado a Lei Orçamentária, ela nasceu travada, sem possibilidade de remanejamentos e a flexibilidade que a gente precisa para tocar a máquina pública de acordo com as prioridades que são colocadas pela própria população e pelas demandas do governo”, salientou Raquel.

A governadora disse ao grupo que “temos represado uma série de ações em razão da não votação, até o presente momento. “Fico feliz de a gente poder estar aqui contando com a parceria da Assembleia, deputados e deputadas que trabalharam muito para que esse momento pudesse acontecer e o acordo ser feito. Mais um que todos esperamos que possa ser cumprido da forma que foi combinado”, comentou.

Raquel Lyra garantiu que hoje encaminha um projeto de lei com o compromisso de convocar a bancada dos deputados para votação em dois turnos, na sessão ordinária de amanhã. “E finalmente a gente poder sancionar e tocar a normalidade da vida, do funcionamento do próprio Estado, até para apoiar os municípios com o tanto de parceria que a gente tem feito e que muitas vezes as nossas ações foram reprimidas em razão do que a gente colocou aqui agora. Então, damos um passo importante, vamos tocar outros assuntos”, ressaltou.

A governadora voltou a afirmar que “Pernambuco tem pressa e a gente não pode estar atrasando a entrega para a população daquilo que ela mais necessita, em razão de qualquer tipo de discussão, que não seja o mais nobre interesse do povo pernambucano. Então, muito obrigado a todos”.