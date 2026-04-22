Ex-presidente do BRB troca defesa e escolhe advogado que atuou em delações premiadas

Paulo Henrique Costa foi preso na semana passada pela Polícia Federal, na quarta fase da Operação Compliance Zero

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa decidiu trocar sua equipe de defesa e escolheu um advogado com experiência em delações premiadas.

Costa comunicou a troca nesta quarta-feira, 22, ao criminalista Cléber Lopes, que estava responsável por sua defesa. Lopes tem relação próxima com o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e, em sua atuação na defesa do caso, vinha sustentando que a operação de compra do Banco Master pelo BRB respeitou critérios técnicos.

O ex-presidente do BRB escolheu para sua defesa os advogados Eugênio Aragão, que já foi subprocurador-geral da República e ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, e Davi Tangerino. Tangerino atuou em delações premiadas de executivos das Americanas e tem experiência na área penal-empresarial.

Paulo Henrique Costa foi preso na semana passada pela Polícia Federal, na quarta fase da Operação Compliance Zero, por suspeita de ter recebido R$ 140 milhões de propina em imóveis para favorecer Daniel Vorcaro na negociação de venda do Master ao BRB.

O plenário virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira, 22, se mantém a prisão dele. Até agora, o relator André Mendonça votou pela prisão e foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. Dias Toffoli se declarou suspeito. Faltam os votos de Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques.